Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü - Son Dakika

Ogungbemi, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Ogungbemi, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Agnes Ogungbemi, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Ipetu-Ijesa-lesa kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

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