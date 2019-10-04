Son Dakika Haberleri: Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü
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Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği Jigawa Sözcüsü Adamu Shehu, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Jigawa-Kaduna kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Shehu, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildiren Shehu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Shehu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini kaydetti.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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