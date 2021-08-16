Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü - Son Dakika

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Namadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Namadi, kazada aralarında 8 üniversite öğrencisinin bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Jigawa Vali Yardımcısı Alhaji Umar Namadi, yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletindeki Gwaram-Basirka kara yolundaki köprünün çökmesi sonucu iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

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