Nijerya'da İlkokul Binası Çöktü: Yaklaşık 100 Çocuk Enkaz Altında
1 saat önce
Nijerya'nın Lagos kentinde bir okulun bulunduğu 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaklaşık yüz çocuk enkaz altında mahsur kaldı.
Nijerya'nın Lagos kentinde bir okulun bulunduğu 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaklaşık yüz çocuk enkaz altında mahsur kaldı. Şu ana kadar en az 10 çocuk kurtarıldı…
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:51 Kaynak: Youtube
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