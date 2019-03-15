Son Dakika Haberleri: Nijerya'da İlkokul Binası Çöktü: Yaklaşık 100 Çocuk Enkaz Altında

Nijerya'da İlkokul Binası Çöktü: Yaklaşık 100 Çocuk Enkaz Altında

1 saat önce

Nijerya'nın Lagos kentinde bir okulun bulunduğu 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaklaşık yüz çocuk enkaz altında mahsur kaldı.

Nijerya'nın Lagos kentinde bir okulun bulunduğu 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaklaşık yüz çocuk enkaz altında mahsur kaldı. Şu ana kadar en az 10 çocuk kurtarıldı…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:51 Kaynak: Youtube

Nijerya, Genel
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