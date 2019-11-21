Son Dakika Haberleri: Nijerya'da internet dolandırıcılığından hüküm giyen mahkum, 'hapiste dahi bir milyon dolarlık...
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Nijerya'da internet dolandırıcılığından hüküm giyen mahkum, 'hapiste dahi bir milyon dolarlık...

6 saat önce

Nijerya'da internet üzerinden dolandırıcılık yapmak suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun, yüksek güvenlikli hapishanede yine internet üzerinden farklı ülkelerdeki çok sayıda kişiyi en az bir milyon dolar dolandırdığı öne sürülüyor.

Nijerya'da internet dolandırıcılığından hüküm giyen mahkum, 'hapiste dahi bir milyon dolarlık..., System.String[]

Nijerya'da internet üzerinden dolandırıcılık yapmak suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun, yüksek güvenlikli hapishanede yine internet üzerinden farklı ülkelerdeki çok sayıda kişiyi en az bir milyon dolar dolandırdığı öne sürülüyor.

Soruşturmada Hope Olusegun Aroke adlı 28 yaşındaki mahkumun, cezaevindeyken sık sık hasta olduğunu söyleyerek hastaneye gittiği ancak bunun yerine karısı ve çocuklarıyla otellerde kaldığı, davetlere katıldığı ve lüks arabalar ve evler satın aldığı belirtiliyor.

Aroke'nin hapishanedeyken farklı isimlerle iki banka hesabı açtığı, cep telefonu ve karısının banka şifre cihazıyla hücresinden para transferleri yaptığı belirlendi.

2012'de Malezya'dan ülkesine dönüşünde gözaltına alınan Aroke o dönemde savcılar tarafından "iki kıtaya yayılan karmaşık bir internet dolandırıcılığı şebekesinin elebaşı" olarak nitelenmişti.

'İki kıtaya yayılan şebekenin elebaşı'

2015'te hüküm giyen Aroke, Lagos'ta ağır ceza alan kişilerin tutulduğu Kirikiri hapishanesine gönderilmişti.

BBC Lagos muhabiri Nduka Orjinmo, soruşturmanın birçok Nijeryalıyı şoke ettiğini belirterek "Birçok kişi, ülkenin en yüksek güvenlikli hapishanesinde tutulan bir mahkumun nasıl bu kadar rahat hareket edebildiğini sorguluyor" dedi.

Muhabirimiz, Nijerya'da internet dolandırıcılarının büyük paralar elde ettiğine dikkat çekerek Aroke'nin hapishane yönetimi ve gardiyanlara rüşvet vererek hareket özgürlüğüne kavuşmuş olabileceğinin düşünüldüğünü aktarıyor.

Nijerya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:10 
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