Nijerya'da işletmelere Kovid-19 nedeniyle 136 milyon dolarlık mali destek paketi - Son Dakika

SAN Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen işletmelere 136,6 milyon dolarlık kredi desteği verecek.

Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, 136,6 milyon dolarlık mali destek paketinden küçük ve orta ölçekli işletmelerin, hava yolu servis sağlayıcılarının, otellerin ve medikal firmalarının yararlanacağını ifade etti.

Virüsün ülke ekonomisini kötü etkilediğine işaret eden Emefiele, ekonominin gelişmesi için CBN'nin kredi faiz oranlarını yüzde 9'dan 5'e indirdiğini kaydetti.

Nijerya'da şimdiye kadar 3 Kovid-19 vakası görüldü.

Venezuela'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 eyalette benzin satışlarının yasaklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ülke basınındaki habere göre, söz konusu yasağa uymayan halk, San Cristobal kentindeki benzin istasyonları önünde günlerdir süren bekleyişine devam ediyor.

Kuyruktakilerin satış yapılana kadar bekleyişlerini sürdüreceği belirtiliyor.

Benzin istasyonu önünde bekleyen taksi şoförü Pasto Arevalo, "Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Çalışmazsam bir şey alamam. Kim bana yiyecek getirecek?" ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hafta başında Kovid-19 nedeniyle oluşan stokçuluğun önüne geçmek amacıyla 2 eyalette benzin satışlarını yasaklamıştı. Maduro, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Kovid-19'la mücadele bir oyun değil bu ölümcül bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kovid-19'a yakalananların 33'e yükseldiği Venezuela'da önceki gün başlatılan ve 7 bölgeyi kapsayan karantina, tüm ülkeye yayılmıştı.