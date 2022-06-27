Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından yeni Başyargıç Vekili olarak atanan 64 yaşındaki Yargıç Olukayode Ariwoola, yemin ederek göreve başladı.

Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da istifa eden Başyargıcın yerine atama yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.