Nijerya'da kaçakçılıktan yargılanan eski polis müdürünün kefalet talebi reddedildi - Son Dakika
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Nijerya'da kaçakçılıktan yargılanan eski polis müdürünün kefalet talebi reddedildi

14.03.2022 16:02
Nijerya'da kaçakçılıktan yargılanan eski polis müdürünün kefalet talebi reddedildi

Nijerya Federal Mahkemesi, uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin kefalet talebini reddetti.

Nijerya Federal Mahkemesi, uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin kefalet talebini reddetti.

Yargıç Emeka Nwite, yaptığı açıklamada, avukatların Kyari'nin kefaleti için mahkemeye yaptığı başvuruya Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (NDLEA) itiraz ettiğini belirtti.

NDLEA'nın Kyari'nin yurt dışına kaçmayı planladığı şüphesinin değerlendirildiğini aktaran Nwite, bu nedenle kefalet talebini reddettiklerini söyledi.

Nwite, Kyari'nin 28 Mart'a kadar tutuklu yargılanacağını ifade etti.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, kokain kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Abba Kyari, görevini yürütürken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anılıyordu.

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Uyuşturucu, Nijerya, Polis, Abba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da kaçakçılıktan yargılanan eski polis müdürünün kefalet talebi reddedildi - Son Dakika


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