Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici serbest
1 saat önce
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırılan 10 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
Nijerya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:16 Kaynak: AA
açıklarında silahlı kişilerce kaçırılan 10 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın Gine
Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.
Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Nijerya açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye
bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.
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