Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

31 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı. Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.

Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Nijerya, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:44 
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