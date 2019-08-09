Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
31 dakika önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı. Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.
Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:44
Kasımpaşa'dan borç açıklaması Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı 24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi