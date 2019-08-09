Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest bırakıldı
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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk vatandaşının serbest bırakıldığı öğrenildi.
Nijerya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
'da kaçırılan 10 Türk vatandaşının serbest bırakıldığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı
muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya açıklarında bulundukları geminin saldırıya uğramaması sonucu kaçırılan 10 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Türk vatandaşlarının durumunun iyi olduğu ve Nijerya'da bulunan Türk makamlarının konu üzerine, Türkiye
Emniyeti ile iletişime geçtiği kaydedildi.
(İHA)
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