Nijerya'da kaçırılan 14 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletinde yolcu otobüsünden kaçırılan 14 kişi kurtarıldı.

Osun Eyaleti Polis Komiseri Abiodun Ige, yolcu otobüsünden kaçırılan 14 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Ige, "Pazar günü kimliği belirsiz kişilerce bir yolcu otobüsünün önü Otan Ile ve Imesi Ile yolu üzerinde kesilmiş ve içindeki 14 sivil kaçırılmıştı." ifadesini kullandı.

Ige, bölgedeki çetelere yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatacakları bilgisini de paylaştı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi de kurtarıldı.