Nijerya'da kaçırılan 19 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Abia Eyaleti Emniyet Müdürü Ene Okon, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Asa bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

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