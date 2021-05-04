Nijerya'da kaçırılan 29 öğrencinin kurtarılması için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 12 Mart'ta bir kolejde kaçırılan öğrencilerin kurtarılması talebiyle protesto gösterisi düzenlendi.

Kaçırılan öğrencilerin Kaduna eyaletinden başkent Abuja'ya gelen aileleri ile çok sayıda öğrenci, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclisin önüne kadar yürüdü.

Göstericilerin, "Çocuklarımızı geri getirin", "Öğrencilerimizi geri getirin", "Arkadaşlarımızı kurtarın" ve "Eğitim ve güvenlik bizim hakkımız" yazılı pankartlar taşıdığı gösteride, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Öğrencilerin ailelerinden Khalid Waziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için sarf edilen çabalarda hiçbir ilerleme yaşanmadığını belirtti.

Hükümetin öğrencileri kurtarması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulan Waziri, "Bugün 55'nci gün ama hala hiçbir haber yok. Çocuklarımızın ne halde olduklarını bilmiyoruz. Biz de bu nedenle Abuja'ya geldik." dedi.

Saldırı sırasında kaçmayı başaran öğrencilerden Gaida Christiana, saldırı sırasında öğrencilerin silahlı kişilere yalvarmasına rağmen kurtulamadığını söyledi.

Christiana, arkadaşlarının ne durumda olduğunu düşünmek bile istemediğini belirterek, hükümete bir an önce öğrencileri kurtarması çağrısı yaptı.

12 Mart'ta bir kolejde 210 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Kaduna eyaletindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 181 kişi kurtarılmıştı.

Kaduna Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencilerin serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, bu saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.