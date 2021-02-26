Nijerya'da kaçırılan 317 kız öğrenciden 7'si kurtuldu - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bugün yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan 317 kız öğrenciden 7'sinin kaçarak kurtulduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, silahlı kişilerin eyalette kaçırdığı 317 kız öğrenciden 7'sinin kurtulmayı başardığı belirtildi. Öğrencilerin, silahlı kişilerle ormanda yürürken kaçmayı başardığı ve ailelerine döndüğü ifade edildi.

Saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okullar kapatıldı

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, yaptığı açıklamada, eyalette yüzlerce öğrencinin kaçırılması üzerine tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Zamafara halkı için zor bir zaman olduğunu kaydeden Matawalle, "Halkın sakin kalmaya ve mevcut durumu siyasi amaçlara ulaşmak için kullanmak isteyenlerin kötü niyetine direnmeye çağırıyorum. İnşallah kolektif kararlılığımızla bu durumdan daha güçlü çıkacağız." dedi.

Matawalle, kaçırılanların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişiler, sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.