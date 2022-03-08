Nijerya'da kaçırılan 36 kişi fidye karşılığında salıverildi - Son Dakika

Nijerya'nın Katsina eyaletinde kaçırılan 36 kişinin fidye karşılığında serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberler göre, silahlı kişiler, 7 Şubat'ta Katsina eyaletinin Guga bölgesinde 36 kişiyi kaçırdı ve serbest kalmaları için 30 milyon naira (yaklaşık 72 bin dolar) istedi.

Bölge yetkilileriyle yapılan uzun görüşmelerin ardından kaçırılanlar, 26 milyon naira (yaklaşık 62 bin 600 dolar) karşılığında serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların ailelerine kavuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Silahlı kişiler, Guga bölgesinde 7 Şubat'ta düzenledikleri saldırıda 10 kişiyi öldürmüş ve 36 kişiyi kaçırmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.