Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

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Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasında rüşvet krizi!

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