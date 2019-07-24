Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumu iyi
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın güneyinde kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:47
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