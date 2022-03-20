Nijerya'da kaçırılan 46 kişiden 32'si fidye karşılığında serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta kaçırılan 46 kişiden 32'sinin, "fidye karşılığında" serbest bırakıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Birnin-Gwari Yerel Güvenlikçilerin Başkanı İbrahim Abubakar Nagari, yaptığı açıklamada, kaçırılanların serbest bırakılması için 16 milyon naira (570 bin lira) fidye ödendiğini belirtti.

Nagari, silahlı kişilerin fidyeyi aldıktan sonra 46 kişiden 32'sini bıraktığını kaydetti.

Geri kalan 14 kişinin silahlı kişilerin elinde olduğunu ifade eden Nagari, serbest bırakıların ailelerine kavuştuğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Silahlı kişiler, 17 Mart'ta Kaduna eyaletinin Agunu Dutse bölgesinde düzenledikleri saldırıda 2 kişiyi öldürmüş ve 46 kişiyi kaçırmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.