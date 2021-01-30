Nijerya'da kaçırılan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'da kaçırılan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı

30.01.2021 21:07
Nijerya'da kaçırılan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı, System.String[]

Aralık ayında Nijerya'da esir alınan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı.

Aralık ayında Nijerya'da esir alınan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Aralık ayından beri Nijerya'da esir tutulan 6 denizcinin serbest bırakıldığı açıkladı. Operasyonda emeği geçen Ukraynalı diplomatlara şükranlarını ileten Zelenskiy, "Bugün, Stevia gemisinin mürettebatından olan ve bir buçuk aydır Nijerya'da esir tutulan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı. Vatandaşlarımız güvende, kısa zamanda memlekete geri dönmelerini bekliyoruz. Ukraynalı diplomatlarımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 16 Aralık tarihinde Stevia gemisi, Nijerya açıklarında saldırıya uğramış ve 6'sı Ukrayna vatandaşı toplam 8 kişi esir alınmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Nijerya, Ukrayna, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nijerya'da kaçırılan 6 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı - Son Dakika


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