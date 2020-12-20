Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde dün kaçırılan 80 medrese öğrencisinin bugün kurtarıldığı bildirildi.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı yazılı açıklamada, eyalete bağlı Unguwar Al-Kasim köyünde dün gece 80 medrese öğrencisinin silahlı kişilerce kaçırıldığını belirtti.
İsah, olayın ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 80 öğrencinin bugün kurtarıldığını ifade etti.
Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı, öğrencilerin 344'ü iki gün önce kurtarılmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da kaçırılan 80 medrese öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika