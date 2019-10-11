Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler kurtarıldı
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Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler kurtarıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan 6 kız öğrencinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan 6 kız öğrencinin kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyalet Ordu Sözcü Yardımcısı Ezindu Idimah, yerel medyaya yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Sabo-Chikun bölgesindeki Engravers Lisesinde kaçırdığı 6 kız öğrenci için operasyon düzenlendiğini belirtti.

Idimah, operasyonda kaçırılan 6 kız öğrencinin özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Operasyonda 4 silahlı çete üyesi öldürüldüğünü aktaran Idimah, çetelere ait çok sayıda önemli mühimmatları ele geçirildiğini kaydetti.

Silahlı kişiler, Engravers Lisesine geçen günü baskın düzenlemiş ve 80 milyon naira (yaklaşık 224 bin dolar) fidye için 6 kız öğrenci ve 2 öğretmeni kaçırmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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