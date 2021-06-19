Nijerya'da kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Benue, Plateau , Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Silahlı kişiler, dün Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda iki polis ve öğretmen hayatını kaybetmiş, onlarca öğrenci kaçırılmıştı.

Kamba, "Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonda 9 öğrenci kurtardı. Şu anda ordunun gözetiminde, hükümet onları yakın zamanda aileleriyle buluşturacak." dedi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Kebbi eyaletinde dün silahlı kişilerin bir kız kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan onlarca öğrenciden 9'u daha kurtarıldı.

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