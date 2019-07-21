Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı
40 dakika önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kwara Eyalet Polis
Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.
Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.
Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.
Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Meteorolojiden Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı!