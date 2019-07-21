Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı
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Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı

40 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.

Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.
Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.
Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.
Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:07 Kaynak: AA
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