NİJERYA'DA KAÇIRILIP SERBEST BIRAKILAN DENİZCİLER İSTANBUL'DA (1)
1 saat önce
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:04 Kaynak: DHA
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.
16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.
Görüntü dökümü:
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-Uçağın görüntüsü
-Denizcilerin uçaktan inişi
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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