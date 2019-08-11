Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan denizciler İstanbul'da (1)
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Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan denizciler İstanbul'da (1)

1 saat önce

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.

Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan denizciler İstanbul'da (1), System.String[]
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.
16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
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