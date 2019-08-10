Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri
38 dakika önce
Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri.
Nijerya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:54 Kaynak: DHA
'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizcilerin görüntüleri
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı Yıldız Tilbe, ilginç sahne kıyafetiyle konsere damga vurdu Güzel model Adriana Lima, sevgilisi Emir Uyar'ı öpmeye doyamadı İETT Genel Müdürü Bağış: Yapılan ahlaksız paylaşımlar tarafıma ait değildir