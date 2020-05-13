Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı - Son Dakika

Umar, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Yobe eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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