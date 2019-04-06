Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kanlı Çatışma: En Az 50 Ölü

Nijerya'da Kanlı Çatışma: En Az 50 Ölü

45 dakika önce

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya'da Kanlı Çatışma: En Az 50 Ölü, System.String[]
Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya'nın kuzeybatısında hayvan hırsızlığı yapmak istedikleri tahmin edilen silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada en az 50 kişinin öldüğü bildirildi. Zamfara Eyalet Meclis Sözcüsü Sunusi Rikiji, yerel Millet gazetesine verdiği demeçte, saldırının Boko Haram üyeleriyle mücadeleden sorumlu olan Ortak Eylem Grubu'nun (CJTF) kontrolü altında yer alan Zamfara eyaletinde gerçekleştiğini açıkladı. Rikiji'nin iddiasına göre, CJTF'nin Sakajiki kabilesine dahil olan üyeleri, Kaura Namoda ormanının ortasında bu grupla karşılaştı. İki grup arasında çıkan çatışmada en az 50 kişi öldü.

Geçtiğimiz Aralık ayında şiddet olaylarında yaşanan artış sonrasında ordu, polis güçlerinin çetelerle savaşmasına yardımcı olmak için 8 bin 500 kişilik bir milis gücü ayırmıştı. Yerel halk ise son dönemde yaşanan katliamlar yüzünden hükümeti protesto ediyor. - ABUJA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:44 Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis! Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:29:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kanlı Çatışma: En Az 50 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]