Nijerya'da Kanlı Çatışma: En Az 50 Ölü
45 dakika önce
Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.
Nijerya
'nın kuzeybatısında silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.
Nijerya'nın kuzeybatısında hayvan hırsızlığı yapmak istedikleri tahmin edilen silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu çıkan çatışmada en az 50 kişinin öldüğü bildirildi. Zamfara Eyalet Meclis Sözcüsü Sunusi Rikiji, yerel Millet gazetesine verdiği demeçte, saldırının Boko Haram
üyeleriyle mücadeleden sorumlu olan Ortak Eylem Grubu'nun (CJTF) kontrolü altında yer alan Zamfara eyaletinde gerçekleştiğini açıkladı. Rikiji'nin iddiasına göre, CJTF'nin Sakajiki kabilesine dahil olan üyeleri, Kaura Namoda ormanının ortasında bu grupla karşılaştı. İki grup arasında çıkan çatışmada en az 50 kişi öldü.
Geçtiğimiz Aralık
ayında şiddet olaylarında yaşanan artış sonrasında ordu, polis güçlerinin çetelerle savaşmasına yardımcı olmak için 8 bin 500 kişilik bir milis gücü ayırmıştı. Yerel halk ise son dönemde yaşanan katliamlar yüzünden hükümeti protesto ediyor. - ABUJA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
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