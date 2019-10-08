Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kano battı: 38 ölü
Son Dakika Güncel Nijerya'da kano battı: 38 ölü

Nijerya'da kano battı: 38 ölü

38 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da kano battı: 38 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kirfi Bölge Yetkilisi Alhaji Bappa Danmalikin-Bara, basına yaptığı açıklamada, Bauchi eyaleti yakınlarındaki Kirfi Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Danmalikin-Bara, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kirfi Nehri'nde iki gün önce de kanonun batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı
Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Son Dakika: İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kano battı: 38 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]