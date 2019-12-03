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Nijerya'da kano kazası: 6 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kanonun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da kano kazası: 6 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kanonun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Kebbi eyaletinde meydana gelen kazada, yaşları 10 ila 15 arasında değişen 6 kız çocuğu boğuldu, 3 kişi yaralandı.

Kanodakilerin pirinç tarlalarında çalışan işçiler olduğu bildirildi.

Bölge sakinleri, kanonun 5 kişilik olduğunu ancak kapasitesinden fazla yolcu aldığı için battığını söyledi.

Kanoda en az 10 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, kayıp kişi ya da kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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