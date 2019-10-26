Nijerya'da kanserle mücadele etkinliği

Nijerya'nın başkenti Abuja'da kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Nijerya Kanserle Mücadele Federasyonunun (MCF), kansere dikkati çekmek ve kanserle mücadelede farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla başkentteki Edmunds Meydanı'nda düzenlediği etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Etkinliğe katılanlar, "kanserden uzaklaşmak" yazılı tişörtler giydi.

"Kanseri durdurun" ve "kanserle mücadeleye destek" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

MCF Kurucusu Dr. Zainab Shinkafi Bagudu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin, kanser hastalığı olan insanlara destek vermek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bagudu, federasyonun kanserle ilgili eğitimler verdiğini ve tedaviler uyguladığını belirtti.