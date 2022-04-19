Nijerya'da kasırga ve sel 1326 aileyi yerinden etti - Son Dakika
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Nijerya'da kasırga ve sel 1326 aileyi yerinden etti

19.04.2022 20:27
Nijerya'da kasırga ve sel 1326 aileyi yerinden etti

Nijerya'nın Cross River eyaletinde kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 1326 ailenin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Cross River eyaletinde kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 1326 ailenin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölgesel Koordinatörü Godwin Tepikor, yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Yala, Obudu ve Ogoja bölgelerinde devam eden kuvvetli yağışların sele ve kasırgaya neden olduğunu belirtti.

Tepikor, felaketten 463 evin hasar gördüğünü ve 1326 ailenin evsiz kaldığını kaydetti.

Felakette çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Tepikor, selzedelere yardım gönderildiğini ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Nijerya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da kasırga ve sel 1326 aileyi yerinden etti - Son Dakika


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