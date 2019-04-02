Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Katliam: 28 Sivil Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Katliam: 28 Sivil Hayatını Kaybetti

9 dakika önce

Nijerya'nın Kuzey-Batı Zamfara eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından köylere düzenlenen baskınlar sonucu 28 sivil hayatını kaybetti.

Nijerya'da Katliam: 28 Sivil Hayatını Kaybetti, System.String[]
Nijerya'nın Kuzey-Batı Zamfara eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından köylere düzenlenen baskınlar sonucu 28 sivil hayatını kaybetti. Nijerya Federal Devleti'nin Kuzey-Batı Zamfara eyaletinde hafta sonu kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından 5 köye düzenlenen baskınlar sonucu çoğu çiftçi olan 28 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, ellerinde olan istihbarat bilgilerine göre söz konusu köylere ve çiftçilere saldıranların Shinkafi eyaletinden geldiğini düşündüklerini aktardı. Öte yandan Shehu, kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için takviye polis güçlerinin bölgeye ulaştığını söyledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan vatandaşlar, bu kişilerin köylerine düzenli olarak saldırdıklarını, saldırılarda ya çok sayıda sivilin hedef alındığını ya da çiftlik hayvanlarını gasp ettiğini ifade etti.

(Eftal Göçer/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:36 Kaynak: İHA

Polis, Nijerya, Güncel
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