Nijerya'da kaza yapan yolcu otobüsü yandı: 14 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Nijerya'da kaza yapan yolcu otobüsü yandı: 14 ölü, 8 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Saidu Muhammed, yaptığı açıklamada, Maiduguri-Kano kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bir ağaca çarptığını ve ardından alev aldığını belirtti. Muhammed, yangında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Saidu Muhammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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