Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi

22.06.2022 12:22
Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 19 Haziran'da iki kiliseye düzenlenen saldırılarda kaçırılan 36 kişi için fidye istendiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 19 Haziran'da iki kiliseye düzenlenen saldırılarda kaçırılan 36 kişi için fidye istendiği bildirildi.

Rubu Topluluklar Emiri Elisha Mari, yaptığı açıklamada, 19 Haziran'da motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseden kaçırdıkları 36 kişinin serbest bırakılması karşılığına 100 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 4 milyon TL) fidye istediğini belirtti.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, rehinelerin kurtarılması için bölgede operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Silahlı kişilerin 19 Haziran'da Kaduna eyaletinin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye düzenlediği saldırılarda 3 kişi ölmüş, 36 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı çetelerce rehin alınan 20 kişi kurtarıldı Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı çetelerce rehin alınan 20 kişi kurtarıldı Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti Nijerya'da bir kişi maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 36 kişi için fidye istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement