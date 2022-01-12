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Nijerya'da kilisenin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'da kilisenin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

12.01.2022 00:20
Nijerya'da kilisenin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 katlı kilisenin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 katlı kilisenin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ononye Mordi, yaptığı açıklamada, eyaletin Okpanam bölgesinde 3 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti.

Mordi, enkaz altındaki en 10 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydederek, 8 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Mordi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Olay sırasında kilisede 50'den fazla kişinin bulunduğu ifade edildi.

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Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da kilisenin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da kilisenin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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