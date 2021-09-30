Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 791'e çıktı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 791'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede salgın, 1 Ocak-29 Eylül tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyalete yayıldı. Bu süre zarfında 81 bin 413 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 2 bin 791 kişi öldü.

Nijerya'da yeni vaka sayısında bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 38'lik düşüş yaşandı.

Ülkede kolera salgınının en yoğun görüldüğü eyalet 10 bin 343 vaka ile Kano, salgına bağlı en fazla can kaybının kaydedildiği eyalet ise 150 kişinin hayatını kaybettiği Katsina oldu.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.