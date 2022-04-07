Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a çıktı

07.04.2022 18:48
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın, ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 12 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 701 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya genelinde geçen yıl 111 bin 662 kişiye kolera teşhisi konulmuş, salgın nedeniyle 3 bin 604 kişi yaşamını yitirmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklarına da sıklıkla rastlanıyor.

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Batı Afrika, Nijerya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 40'a çıktı - Son Dakika
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