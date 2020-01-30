Nijerya'da koronavirüsü nedeniyle

Nijerya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü nedeniyle ülkede "kırmızı alarm" ilan etti.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.