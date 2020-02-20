Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
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Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın açıklarında korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı.

Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın açıklarında korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, Marshall Adaları bandıralı petrol tankerinin, Benin'den Nijerya'ya giderden Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkili, saldırıda, korsanların kaptanla birlikte gemideki 10 kişilik mürettebatı kaçırdığını ifade etti.

Öte yandan liman yetkilileri, güvenlik güçlerinin denizcileri bulmak için operasyon başlattığı bilgisini paylaştı.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen sene aralık başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, 2019 Kasım'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Öte yandan 2019 Temmuz'da ise Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Marshall Adaları, Nijerya, Afrika, Benin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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