Nijerya'da korsanlar 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
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Nijerya'da korsanlar 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi kaçırdı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın açıklarında korsanların 4 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Nijerya'da korsanlar 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi kaçırdı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın açıklarında korsanların 4 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, korsanların, ülkenin petrol bölgesi Cross River eyaletinde menşei bilinmeyen Bonita gemisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda korsanların mürettebattan 2 Rus ve 1 Hintliyi kaçırdığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarında Nijeryalı deniz kuvvetleri ile korsanlar arasında çatışma yaşandığını aktaran yetkili, 4 denizci askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen ay korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Kasım ayının ilk haftasında da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine korsanlar saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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