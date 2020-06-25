Nijerya'da korsanlar 6 kişiyi kaçırdı - Son Dakika

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja 'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

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