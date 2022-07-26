Saldırının ordu tarafından başarıyla püskürtüldüğünü belirten Abakpa, "Şu anda birliklerimiz, bölgede bulunan teröristleri tespit etmek için çalışmalar başlattı." dedi.

Abakpa, saldırıda 3 askerin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında 3 asker yaralandı - Son Dakika

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