Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle 2 binden fazla doktor ülkeyi terk etti - Son Dakika
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Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle 2 binden fazla doktor ülkeyi terk etti

07.09.2022 13:36
Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle 2 binden fazla doktor ülkeyi terk etti

Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle yılın ilk yarısında 2 binden fazla doktorun ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle yılın ilk yarısında 2 binden fazla doktorun ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Ulusal Devlet Genel Tıp ve Diş Hekimleri Birliği (NAGGMDP) Başkanı Noel Dokun, yaptığı açıklamada, ülkede çalışan doktorların, kötü çalışma şartları altında çalıştığını ve maaşlarını zamanında alamadıklarını belirtti.

Dokun, ülkede ocak-haziranda 2 binden fazla doktorun ülkeyi terk ettiğini kaydederek, bu doktorların İngiltere, Suudi Arabistan ve Kanada gibi ülkelerde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Doktorların, hizmetlerinin daha iyi takdir edildiği ülkelere gittiğinin altını çizen Dokun, "Ancak Nijerya'da maaşları düşük ve bazı eyaletlerde bazen aylarca ödenmiyor. Bazı durumlarda 25 aya kadar maaşlar ödenmiyor." dedi.

Dokun, hükümetin beyin göçü, maymun çiçeği ve diğer salgın hastalıklara ve ayrıca sağlık sektörünü alt üst eden diğer zorluklara yerel çözümler benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle binden fazla doktor istifa etmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Nijerya, England, Noel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle 2 binden fazla doktor ülkeyi terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da kötü çalışma şartları nedeniyle 2 binden fazla doktor ülkeyi terk etti - Son Dakika
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