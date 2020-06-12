Nijerya'da Kovid-19, çocuk işçi sayısını artırdı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların kapatılması ülkede çocuk işci sayısını artırdı.

Our Children, Our Future Grubu Başkanı Abdullai Hamsatu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yoksullukla mücadele eden çoğu ailenin çocuklarını okutamadığını hatırlattı.

Hamsatu, "Kovid-19'la mücadele çerçevesinde okulların kapatılması nedeniyle ülkede çocuk işci sayısı artıyor. Çocuklar ailelerine yardım etmek için ya sokaklarda bir şeyler satıyor ya da başka yerlerde çalışıyor." dedi.

Sokaklardaki satıcı çocukların Kovid-19'a daha çok maruz kalabileceğini ifade eden Hamsatu, Nijerya hükümetine bir an önce okulları açması ya da eğitim sorununa çözüm bulması çağrısında buldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre, ülkede 5-14 yaş arası 11 milyon çocuk eğitim alamıyor. Bu çocukların büyük çoğunluğu ailelerine yardım etmek için farklı yerlerde çalışıyor.

Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 500'ü aşarken, 387 kişi hayatını kaybetti.