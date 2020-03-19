Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
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Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Nijerya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ekiti Eyaleti Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komiseri Dr. Mojisola Yaya Kolade, yaptığı açıklamada, Nijerya'ya gelen 27 yaşındaki bir ABD vatandaşının virüsten hayatını kaybettiğini belirtti.

Kolade, ABD vatandaşının temas kurduğu bir şoföre yapılan testin de pozitif çıktığını, hastanın karantinaya alındığını kaydetti.

Nijerya'da 9 Kovid-19 vakası görülmesi üzerine bazı eyaletlerde eğitime ara verildi.

Afrika'da 633 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:54 Kaynak: AA

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