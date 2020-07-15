Nijerya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 750'yi geçti - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 750'yi geçti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 754'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 754'e yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 186 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 463 artarak 33 bin 616'ya yükseldiği belirtildi.


Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 10 artışla 754'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 13 bin 792'ye ulaştığı aktarıldı.


Nijerya'da Lagos, başkent Abuja, Oyo, Edo, Delta ve Kano ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.


Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 628 bini aştı, 13 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.


Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 298 bini geçerken bu ülkeyi 83 bin 930 vakayla Mısır, 33 bin 616 vakayla Nijerya izledi.


Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 07:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 750'yi geçti - Son Dakika
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