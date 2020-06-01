Nijerya'da Kovid-19 nedeniye kapatılan cami ve kiliseler yeniden açıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan cemaatle ibadet yasağı kaldırılarak tüm ibadethaneler açıldı.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülke genelindeki cami ve kiliselerin ibadete yeniden açıldığını duyurdu.

İbadethanelerin yaklaşık iki aydır kapalı olduğunu belirten Mustapha, cami ve kiliselerin ibadet vakitlerinden önce dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi uyarısında bulundu.

Mustapha, ülkede genelinde daha önce 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 22.00-04.00 saatlerinde uygulanacağını kaydetti.

Ülkede tüm sınırların kapalı kalmayı devam edeceğinin altını çizen Mustapha, "Eyaletler arası seyahat yasağı devam ediyor. İç uçuşlar 21 Haziran'da açılabilir." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 10 bin 162 Kovid-19 vakası görüldü, 287 kişi yaşamını yitirdi.