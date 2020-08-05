Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı - Son Dakika

Nijerya'da Lagos, başkent Abuja , Oyo, Edo, Rivers ve Kano ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 14 artışla 910'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 31 bin 851'e ulaştığı aktarıldı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 289 bin 133 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:37

Kaynak: AA

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